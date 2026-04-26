Российский игрок НХЛ получил травму после силового приема

Российский игрок НХЛ Никишин получил травму после силового приема от Клевена

Российский защитник клуба «Каролина Харрикейнс» Александр Никишин был вынужден покинуть лед в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Трансляция велась на сайте лиги.

Инцидент произошел во втором периоде: 24-летний хоккеист попал под жесткий силовой прием от защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Никишин поднялся, однако самостоятельно уйти с площадки не смог — партнеры помогли ему добраться до скамейки. Арбитры по итогам эпизода не назначили штраф Клевену за силовой прием против Никишина.

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и попала во второй раунд Кубка Стэнли‑2026.

Никишин выступает за «Каролину» с 2025 года. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он провел 81 матч, набрав 33 очка (11 голов + 22 передачи) и став одним из лидеров обороны команды.