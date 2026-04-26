40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

09:47, 26 апреля 2026

Российский игрок НХЛ получил травму после силового приема

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Российский защитник клуба «Каролина Харрикейнс» Александр Никишин был вынужден покинуть лед в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Трансляция велась на сайте лиги.

Инцидент произошел во втором периоде: 24-летний хоккеист попал под жесткий силовой прием от защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Никишин поднялся, однако самостоятельно уйти с площадки не смог — партнеры помогли ему добраться до скамейки. Арбитры по итогам эпизода не назначили штраф Клевену за силовой прием против Никишина.

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и попала во второй раунд Кубка Стэнли‑2026.

Никишин выступает за «Каролину» с 2025 года. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он провел 81 матч, набрав 33 очка (11 голов + 22 передачи) и став одним из лидеров обороны команды.

    Последние новости

    «Отличный вечер в Вашингтоне!» Трампа нагнули и вывели с торжественного ужина из-за стрельбы

    Москве пригрозили 45 процентами месячной нормы осадков за день

    Российский игрок НХЛ получил травму после силового приема

    Пресс-секретарь Белого дома сделала «пророческое» заявление незадолго до стрельбы

    Подозреваемый в стрельбе американец признался в покушении на администрацию Белого дома

    Почти полсотни дронов сбили силы ПВО над регионами России за два часа

    Московские электробусы отметили миллиардную поездку

    Политику Запада в ядерной сфере оценили

    Володин встретился с Ким Чен Ыном и передал сообщение от Путина

    Число уничтоженных под Харьковом станций РЭБ ВСУ подсчитали

    Все новости
