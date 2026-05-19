Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

Химик Дорохов: Следует соблюдать меры безопасности при обработке пестицидами

Весной и летом на дачных участках начинают активно использовать минеральные удобрения и средства защиты растений, однако при работе с ними необходимо строго соблюдать меры безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Удобрения изменяют химический состав почвы и повышают доступность питательных элементов для растений, а пестициды предназначены для уничтожения насекомых, грибков или сорных растений. Обе группы веществ представляют собой химические соединения с биологической активностью, которые при попадании в организм могут негативно воздействовать на слизистые оболочки, нервную систему и печень и вызывать раздражение кожи, головную боль, слабость и тошноту.

Минеральные удобрения чаще всего вызывают проблемы при прямом контакте с кожей. Попадание раствора или гранул на кожу приводит к покраснению, жжению и воспалению. Частицы пестицидов могут попадать из воздуха в дыхательные пути, а затем в кровоток. Многие пестициды хорошо растворяются в жирах, а липидный слой кожи облегчает проникновение таких молекул в ткани.

Вероятность химического воздействия увеличивается, если препараты используют не по инструкции. Например, если увеличить дозировку, раствор станет более агрессивным. При попадании на кожу усилится раздражающее действие вещества. Значение имеют и условия обработки. В жаркую погоду испарение происходит быстрее, поэтому получить негативную реакцию организма проще.

Риск отравления возникает и при неправильном хранении — например, при переливе в бытовые емкости, хранении без маркировки или рядом с продуктами питания. Так повышается вероятность случайного контакта с веществом или его проглатывания.

Простые меры защиты помогают снизить вероятность химического воздействия. Следует использовать плотные перчатки во время приготовления раствора и обработки растений. Не помешают и закрытая одежда, а также респиратор. После завершения работы руки и открытые участки кожи необходимо вымыть с мылом, а рабочую одежду снять и постирать, чтобы удалить остатки химических веществ.

