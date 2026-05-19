Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 19 мая 2026Экономика

Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

Химик Дорохов: Следует соблюдать меры безопасности при обработке пестицидами
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Весной и летом на дачных участках начинают активно использовать минеральные удобрения и средства защиты растений, однако при работе с ними необходимо строго соблюдать меры безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Удобрения изменяют химический состав почвы и повышают доступность питательных элементов для растений, а пестициды предназначены для уничтожения насекомых, грибков или сорных растений. Обе группы веществ представляют собой химические соединения с биологической активностью, которые при попадании в организм могут негативно воздействовать на слизистые оболочки, нервную систему и печень и вызывать раздражение кожи, головную боль, слабость и тошноту.

Минеральные удобрения чаще всего вызывают проблемы при прямом контакте с кожей. Попадание раствора или гранул на кожу приводит к покраснению, жжению и воспалению. Частицы пестицидов могут попадать из воздуха в дыхательные пути, а затем в кровоток. Многие пестициды хорошо растворяются в жирах, а липидный слой кожи облегчает проникновение таких молекул в ткани.

Материалы по теме:
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения. Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения.Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
28 марта 2026

Вероятность химического воздействия увеличивается, если препараты используют не по инструкции. Например, если увеличить дозировку, раствор станет более агрессивным. При попадании на кожу усилится раздражающее действие вещества. Значение имеют и условия обработки. В жаркую погоду испарение происходит быстрее, поэтому получить негативную реакцию организма проще.

Риск отравления возникает и при неправильном хранении — например, при переливе в бытовые емкости, хранении без маркировки или рядом с продуктами питания. Так повышается вероятность случайного контакта с веществом или его проглатывания.

Простые меры защиты помогают снизить вероятность химического воздействия. Следует использовать плотные перчатки во время приготовления раствора и обработки растений. Не помешают и закрытая одежда, а также респиратор. После завершения работы руки и открытые участки кожи необходимо вымыть с мылом, а рабочую одежду снять и постирать, чтобы удалить остатки химических веществ.

Ранее дачникам объяснили, что ромашка не отпугивает вредителей с огорода — ее эффективность в этом деле составляет всего 1 процент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok