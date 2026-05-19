Ведущая экономика Европы столкнулась с падением занятости

Handelsblatt: Занятость в Германии упала почти на полмиллиона человек

В I квартале 2026 года Германия столкнулась с падением занятости на 486 тысяч человек, или на 1,1 процента, если сравнивать с IV кварталом 2025 года. Об этом, со ссылкой на Федеральное статистическое управление сообщило издание Handelsblatt.

Количество занятых достигло 45,6 миллиона человек. Данный спад продолжил негативную тенденцию, которая наблюдается с лета 2025 года.

Особенно сильно от сокращения рабочих мест пострадали производственный сектор (снижение на 2,1 процента) и строительная отрасль (снижение на 1,1 процента). Эти потери были компенсированы лишь незначительным ростом в секторе услуг, где занятость увеличилась на 45 тысяч человек.

Однако такие государственные сектора, как образование и здравоохранение, напротив, показали значительный рост. Там удалось создать 181 тысячу рабочих мест.

По данным Tagesschau, из-за скачка цен на энергоносители Германия столкнулась с падением производства и потерей десятков тысяч рабочих мест, особенно в энергоемких сегментах. Особенно сильно пострадали химический, бумажный и стекольный сектор.