Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 19 мая 2026Экономика

Ведущая экономика Европы столкнулась с падением занятости

Handelsblatt: Занятость в Германии упала почти на полмиллиона человек
Кирилл Луцюк

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В I квартале 2026 года Германия столкнулась с падением занятости на 486 тысяч человек, или на 1,1 процента, если сравнивать с IV кварталом 2025 года. Об этом, со ссылкой на Федеральное статистическое управление сообщило издание Handelsblatt.

Количество занятых достигло 45,6 миллиона человек. Данный спад продолжил негативную тенденцию, которая наблюдается с лета 2025 года.

Особенно сильно от сокращения рабочих мест пострадали производственный сектор (снижение на 2,1 процента) и строительная отрасль (снижение на 1,1 процента). Эти потери были компенсированы лишь незначительным ростом в секторе услуг, где занятость увеличилась на 45 тысяч человек.

Однако такие государственные сектора, как образование и здравоохранение, напротив, показали значительный рост. Там удалось создать 181 тысячу рабочих мест.

По данным Tagesschau, из-за скачка цен на энергоносители Германия столкнулась с падением производства и потерей десятков тысяч рабочих мест, особенно в энергоемких сегментах. Особенно сильно пострадали химический, бумажный и стекольный сектор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok