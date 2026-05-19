15:24, 19 мая 2026Мир

Польша решила надавить на США из-за действий Пентагона

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

В ближайшие дни Варшава будет оказывать давление на американских чиновников в связи с решением Пентагона приостановить запланированную ротацию 4000 солдат армии США в Польше. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевски в интервью телеканалу Fox News Digital.

«Мы будем задавать вопросы и, полагаю, получим ответы... Мы помним, что президент [президент США Дональд] Трамп, напрямую разговаривая с президентом Польши [Каролем] Навроцким, заявил, что США сохранят свои вооруженные силы в нашей стране и их численность», — рассказал он перед встречами с представителями Пентагона и членами Конгресса в Вашингтоне.

Отмечается, что после решения США польские чиновники подчеркнули, что Варшава по-прежнему считает себя «образцовым союзником» в рамках НАТО и ожидает дальнейшего расширения военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. По данным Politico, причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной.

