Стало известно о внезапном решении по американским войскам в Европе

Politico: США передумали отправлять 4000 американских военных в Польшу

Министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне сообщает Politico.

«Это последний пример внезапного кадрового решения министра обороны, которое застало врасплох обе стороны Атлантики», — пишет журнал.

По словам собеседников издания, причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной. «Мы понятия не имели, что это произойдет», — заявил один из источников, отметив, что американцы последние 24 часа были на связи со своими европейскими союзниками и обсуждали запаланированную передислокацию.

Ранее отставной полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон заявил, что переброска войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом в Европе.