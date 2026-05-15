Стало известно о внезапном решении по американским войскам в Европе

Министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне сообщает Politico.
«Это последний пример внезапного кадрового решения министра обороны, которое застало врасплох обе стороны Атлантики», — пишет журнал.
По словам собеседников издания, причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной. «Мы понятия не имели, что это произойдет», — заявил один из источников, отметив, что американцы последние 24 часа были на связи со своими европейскими союзниками и обсуждали запаланированную передислокацию.
Ранее отставной полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон заявил, что переброска войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом в Европе.