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17:32, 4 июня 2026Силовые структуры

Молодой россиянин оказался причастен к теракту

МВД: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в теракте на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде задержали 24-летнего жителя Черкесска, оказавшегося причастным к теракту на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В дежурную часть поступило сообщение о дымящемся релейном шкафе на перегоне Починки — Варя Горьковской железной дороги. Прибывшие по вызову полицейские изъяли с места происшествия следы горюче-смазочных материалов и другие доказательства совершения поджога.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам был установлен причастный к совершению преступления, квалифицированного по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным МВД, молодой человек получил сообщение через мессенджер с подробной инструкцией по изготовлению горючей смеси. Вечером он поджег железнодорожное оборудование. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге осудили на 12,5 года колонии мужчину за поджог сотовой вышки.

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