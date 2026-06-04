Молодой россиянин оказался причастен к теракту

МВД: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в теракте на железной дороге

В Нижнем Новгороде задержали 24-летнего жителя Черкесска, оказавшегося причастным к теракту на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В дежурную часть поступило сообщение о дымящемся релейном шкафе на перегоне Починки — Варя Горьковской железной дороги. Прибывшие по вызову полицейские изъяли с места происшествия следы горюче-смазочных материалов и другие доказательства совершения поджога.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам был установлен причастный к совершению преступления, квалифицированного по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным МВД, молодой человек получил сообщение через мессенджер с подробной инструкцией по изготовлению горючей смеси. Вечером он поджег железнодорожное оборудование. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге осудили на 12,5 года колонии мужчину за поджог сотовой вышки.