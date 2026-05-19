Власти России собрались ввести новую пошлину

Минфин России: Экспортная пошлина на алмазы может заработать в 2026 году

В 2026 году в России может заработать экспортная пошлина на алмазы. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его процитировало ТАСС.

Моисеев уточнил, что тарифы затронут не все камни, а только «экономически эффективные» в границах страны. По его словам, речь идет о защитной мере. После того, как Россия вошла во Всемирную торговую организацию, то едва не потеряла эту отрасль.

В конце января Моисеев заявил, что по состоянию на 2026 год в стране практически не продаются российские бриллианты, так как массовый рынок полностью закрыт импортом.

В 2025 году Индия снизила импорт российских алмазов на 39 процентов. Речь идет о сумме в 406 миллионов долларов. В 2024 году объемы импорта оценивались в 664 миллиона долларов.