Экономика
16:25, 26 февраля 2026Экономика

Россия начала терять один из рынков сбыта алмазов

Минторгпром Индии: Импорт алмазов из России упал на 39 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2025 году Индия на 39 процентов снизила импорт российских алмазов, который достиг 406 миллионов долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство торговли и промышленности этой южноазиатской страны.

В 2024 году объемы импорта оценивались в 664 миллиона долларов. В декабре 2025 года поставки составили 12 миллионов долларов. Если сравнивать с последним месяцем 2024 года, то снижение составило 63 процента.

Всего же в прошлом году Индия купила иностранных алмазов на 16,76 миллиарда долларов. Это на шесть процентов меньше, чем в 2024 году. Крупнейшим поставщиком этих минералов остались ОАЭ, которые поставили алмазов на 8,46 миллиарда долларов. Гонконгский импорт оценивается в 2,48 миллиарда, а бельгийский — в 1,91 миллиарда.

В январе-октябре 2025 года импорт российских алмазов Индией упал на 36 процентов в годовом выражении. Однако в августе эти поставки подскочили более чем втрое.

