Индия стала покупать у России меньше алмазов

Минторг Индии: В январе-октябре импорт алмазов из России упал на треть

В январе-октябре импорт алмазов Индией из России упал на треть (минус 36 процентов) в годовом выражении. Об этом сообщает пресс-служба Минторга азиатской республики.

В компании Алроса заявили РИА Новости, что ожидают в 2026 году восстановления цен на алмазы в мире.

«Я думаю, что следующий год развернет ситуацию, и цены на алмазы начнут восстанавливаться. Как я сказал, конечный спрос со стороны покупателей очень уверенный. Сейчас продажи ювелирных изделий с бриллиантами такие, каких не было даже до ковида», — заявил начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев.

За девять месяцев 2025 года крупнейшие импортеры алмазов снизили закупки этих драгоценных камней. По данным платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств, США уменьшили импорт вдвое, до 5,7 миллиарда долларов. Индия, считающаяся самым крупным покупателем этих минералов, сократила импорт на треть, до десяти миллиардов долларов.