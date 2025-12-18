Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 18 декабря 2025Экономика

Индия стала покупать у России меньше алмазов

Минторг Индии: В январе-октябре импорт алмазов из России упал на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В январе-октябре импорт алмазов Индией из России упал на треть (минус 36 процентов) в годовом выражении. Об этом сообщает пресс-служба Минторга азиатской республики.

В компании Алроса заявили РИА Новости, что ожидают в 2026 году восстановления цен на алмазы в мире.

«Я думаю, что следующий год развернет ситуацию, и цены на алмазы начнут восстанавливаться. Как я сказал, конечный спрос со стороны покупателей очень уверенный. Сейчас продажи ювелирных изделий с бриллиантами такие, каких не было даже до ковида», — заявил начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев.

За девять месяцев 2025 года крупнейшие импортеры алмазов снизили закупки этих драгоценных камней. По данным платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств, США уменьшили импорт вдвое, до 5,7 миллиарда долларов. Индия, считающаяся самым крупным покупателем этих минералов, сократила импорт на треть, до десяти миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok