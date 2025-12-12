Реклама

Экономика
09:17, 12 декабря 2025Экономика

Крупнейший импортер алмазов снизил закупки этих камней

ООН Comtrade: Индия снизила импорт алмазов почти на треть
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

За девять месяцев 2025 года крупнейшие импортеры алмазов снизили закупки этих драгоценных камней. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.

Так, США уменьшили импорт вдвое, до 5,7 миллиарда долларов. Индия, считающаяся самым крупным покупателем этих минералов, сократила импорт на треть, до десяти миллиардов долларов. Для Бельгии снижение оценивается в четверть. С января по сентябрь эта страна приобрела алмазов на 3,6 миллиарда долларов. Французский и итальянский импорт алмазов просели почти на 30 процентов.

В то же время Великобритания нарастила закупки этих драгоценных камней на внешнем рынке. Соответствующий показатель вырос на 21 процент, до 862 миллионов долларов.

По прогнозам, в 2026 году мир столкнется с продолжением роста цен на алмазы. Причиной такой динамики станет сокращение добычи.

