Россиянка показала фигуру спустя неделю после родов и удивила пользователей сети

Блогерша Карина Арапова показала фигуру спустя неделю после родов и удивила пользователей сети. Ролик появился в ее аккаунте с никнеймом karinaarapovaa в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жительница Нижнего Новгорода предстала перед камерой в блестящем золотом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. Помимо этого, россиянка надела черные спортивные штаны, приспустив их на бедра. При этом она продемонстрировала плоский живот.

«Я до сих пор не верю, что у меня так быстро тело пришло в норму. Как будто это какой-то прикол», — написала Арапова.

Пользователей сети впечатлили формы женщины, о чем они написали в комментариях под постом. «Нас всех откачивать сейчас придется», «Очередной день для того, чтобы поклоняться женщинам», «Королева!», «Вы волшебница», — заявили они.

