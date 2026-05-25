Стримерша попала в тюрьму за кражу ножниц стоимостью 300 рублей

Стримерша из США Нина Лин рассказала, что провела ночь в тюрьме за кражу ножниц

Стримерша из США Нина Лин заявила, что попала в тюрьму за кражу в супермаркете. Ее слова приводит газета The Times of India.

Лин рассказала, что на выходе из магазина охранники остановили ее и обвинили в краже. Ей показали запись с камеры наблюдения, на которой было видно, что она не отсканировала ножницы стоимостью четыре доллара (около 300 рублей) на кассе самообслуживания.

По утверждению стримерши, она торопилась во время покупки и не заметила, что не пробила товар. Несмотря на это, Лин отвезли в полицейский участок. В результате она провела ночь в тюрьме.

Ранее сообщалось об аресте американской стримерши XenaTheWitch (настоящее имя — Амарис Сэмпсон). Во время прямого эфира на платформе Kick она выстрелила в женщину из пейнтбольного ружья.