20:20, 15 августа 2025Интернет и СМИ

Стримерша выстрелила в женщину в прямом эфире и попала под арест

В США арестовали стримершу XenaTheWitch, выстрелившую в женщину в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @RandomGamerTRGD / X

Американская стримерша XenaTheWitch (настоящее имя — Амарис Сэмпсон) во время прямого эфира на платформе Kick выстрелила в женщину из пейнтбольного ружья и попала под арест. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

Происшествие случилось 9 августа в штате Техас, США. Сэмпсон вела трансляцию, во время которой играла в пейнтбол вместе с другими стримерами. В какой-то момент она решила выстрелить в ногу прохожей. В результате женщина получила травму и обратилась в полицию.

Стримершу арестовали. Как заявили правоохранители, Сэмпсон умышленно нанесла телесные повреждения жертве, выстрелив в нее из пейнтбольного ружья, и подвергла опасности других людей.

Ранее стало известно об аресте популярного американского блогера и стримера Дюка Денниза. Причиной стала игра в прятки в торговом центре после его закрытия.

