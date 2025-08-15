Стримерша выстрелила в женщину в прямом эфире и попала под арест

Американская стримерша XenaTheWitch (настоящее имя — Амарис Сэмпсон) во время прямого эфира на платформе Kick выстрелила в женщину из пейнтбольного ружья и попала под арест. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

Происшествие случилось 9 августа в штате Техас, США. Сэмпсон вела трансляцию, во время которой играла в пейнтбол вместе с другими стримерами. В какой-то момент она решила выстрелить в ногу прохожей. В результате женщина получила травму и обратилась в полицию.

Стримершу арестовали. Как заявили правоохранители, Сэмпсон умышленно нанесла телесные повреждения жертве, выстрелив в нее из пейнтбольного ружья, и подвергла опасности других людей.

