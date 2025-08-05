Популярного блогера арестовали за игру в прятки в торговом центре

В США арестовали блогера Денниза за игру в прятки в закрытом торговом центре

В США полиция арестовала популярного блогера и стримера Дюка Денниза. Как уточняет USA Today, причиной стала игра в прятки в торговом центре после его закрытия.

Инцидент произошел 2 августа в городе Сан-Антонио. Как заявили в полиции, охрана торгового центра несколько раз попросила Денниза покинуть здание, однако тот отказался. По прибытии правоохранителей стример попытался убежать, но был задержан и взят под стражу вместе с другим мужчиной.

Деннизу предъявили обвинение в незаконном проникновении на территорию и уклонении от ареста. Стример внес залог в одну тысячу долларов (порядка 80 тысяч рублей по текущему курсу) за каждую из статей. Вечером 3 августа его освободили из-под стражи.

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярного TikTok-блогера Хестона Кобба, известного как Хестон Джеймс. Уточнялось, что тиктокер снимал розыгрыши, в которых нарушал работу местных организаций.