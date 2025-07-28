Популярного тиктокера арестовали и обвинили в грабеже

TikTok-блогера Кобба арестовали за розыгрыши, нарушавшие работу предприятий

В США полиция арестовала популярного TikTok-блогера Хестона Кобба, известного как Хестон Джеймс, за серию розыгрышей, в которых он нарушал работу местных предприятий. Об этом пишет New York Post.

Кобб вместе с другими пранкерами приходил в разные компании и делал вид, что он и его спутники являются сотрудниками этих предприятий. «Эти люди начали серьезно мешать работе компаний. Они заходили в помещения, предназначенные только для работников, и отказывались уходить, когда их просили об этом», — уточнили в полиции.

В одном из подобных видео 21-летний пранкер заявился в автомастерскую под видом ее сотрудника, который якобы прибыл из головного офиса. Следом в мастерскую заехал грузовик с группой людей в комбинезонах, которые принялись делать вид, что чинят автомобили. В другом ролике Кобб пришел в местное кафе с фейковыми сотрудниками клининговой компании, где вся компания начала забирать различные столовые приборы и уверять, что их нужно помыть.

Как заявили в правоохранительных органах, ролики Кобба нарушали закон. «Эти люди приходили в компании и изображали их сотрудников. Это уголовное преступление», — подчеркнули в полиции.

Тиктокеру предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном проникновении на территорию, незаконной выдаче себя за другое лицо и в грабеже.

Ранее стало известно, что суд в США вынес приговор TikTok-блогеру Вулфи Калетти, который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Его признали виновным в отравлении пищи.