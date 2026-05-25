Умные часы и геймпад чуть не устроили пожар в доме

Пользователь геймпада чуть не устроил пожар от зарядки и умных часов

Пользователь игрового контроллера и умных часов случайно чуть не устроил дома пожар. На это обратило внимание издание Android Authority.

Журналисты заметили публикацию пользователя Reddit под ником Toikka, который поделился неудачным опытом использования геймпада Steam Controller. По его словам, джойстик для приставки недавно едва не стал причиной пожара в доме, когда заряжался рядом с умными часами.

Проблема возникла из-за того, что зарядная станция для геймпада коснулась контактами металлического ремешка умных часов Google Pixel. «Металлический ремешок моих часов случайно коснулся открытых контактов зарядного устройства и начал шипеть из-за короткого замыкания», — рассказал геймер.

Пользователь заметил, что зарядка начала гореть, а на ремешке остался черный след, как от ожога. Toikka признался, что инцидент произошел исключительно по его вине. Он не имеет претензий к производителю геймпада и часов, но хочет предостеречь других пользователей от подобного. «Если зарядка и посторонние металлические предметы находятся в непосредственной близости друг от друга, то может случиться возгорание», — отметил автор.

В начале апреля авторы издания SlashGear предостерегли пользователей от неправильного хранения старых смартфонов. По словам специалистов, даже выключенный аппарат может стать причиной пожара из-за находящегося внутри аккумулятора.