18:55, 7 апреля 2026

Описана опасность старых смартфонов

SlashGear: Старый смартфон назвали бомбой замедленного действия из-за батареи
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pcruciatti / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания SlashGear предостерегли пользователей от неправильного хранения старых смартфонов. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов портала, многие хранят старые телефоны у себя дома. Причем часто они просто лежат в ящике стола или на полке. Специалисты предупредили, что даже выключенный аппарат может стать опасным из-за находящегося внутри аккумулятора.

Подобные устройства называют «бомбой замедленного действия». Авторы объяснили, что в определенный момент батарея телефона может перегреться и вызвать пожар. Они описали риск возгорания аккумуляторов в связи с тем, что литий-ионные батареи в любых устройствах со временем будут деградировать и становиться более склонными к самовозгоранию.

В качестве примера они привели историю автора YouTube-канала Mrwhosetheboss на 22,4 миллиона подписчиков Арун Майни, который хранит дома несколько десятков смартфонов. Во время рекордной жары, обрушившейся на Великобританию, несколько его аппаратов самопроизвольно загорелись. Журналисты рекомендовали перед длительным хранением зарядить батарею телефона на 50 процентов.

Также журналисты SlashGear посоветовали не выходить с помощью старых телефонов в интернет. Опасность связана с тем, что устаревшие устройства не защищены от современных хакерских атак.

Ранее авторы издания PCMag заявили, что продолжать пользоваться Windows 10 безопасно лишь при оформления подписки на патчи. Они рекомендовали пользователям операционной системы (ОС) подключиться к программе расширенных обновлений ESU.

