Риск использования Windows оценили

09:49, 31 марта 2026

В PCMag заявили, что пользоваться Windows 10 без обновлений небезопасно
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Пользоваться Windows 10 безопасно, если оформить получение патчей. Об этом сообщает издание PCMag.

В октябре 2025 года Microsoft перестала выпускать для Windows 10 регулярные обновления и начала готовить операционную систему (ОС) к наступлению срока окончания поддержки. Редактор PCMag Нил Джей Рубенкинг оценил риск безопасности при использовании устаревшей ОС.

Рубенкинг заметил, что как только система перестает получать обновления, то она становится относительно легкой добычей для хакеров и мошенников. «Между разработчиками вирусов и антивирусов идет непрекращающаяся борьба», — объяснил автор. По его словам, момент окончания поддержки можно сравнить с тем, как один из бойцов перестает сопротивляться. Поэтому специалист отметил, что важно наладить регулярное получение патчей безопасности.

В этой связи журналист предложил подписаться на расширенные обновления безопасности (ESU) — это можно сделать бесплатно. Microsoft будет выпускать патчи как минимум до октября 2026 года, а обновлять антивирус Microsoft Defender — до конца 2028 года.

Рубенкинг заключил, что в определенный момент пользователям придется перейти на Windows 11. Это будет необходимо, когда Microsoft или сторонние разработчики перестанут выпускать обновления и поддерживать программы, работающие под управлением Windows 10.

В конце марта Microsoft признала серьезные проблемы своего актуального обновления для Windows 11. Из-за частых ошибок при установке KB5079391 компании пришлось отозвать обновление.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    В московском метро пассажир напал на другого

    В Госдуме обвинили Финляндию в атаках на Россию «руками Украины»

    Охранявший жену Байдена агент выстрелил себе в ягодицу

    Раскрыты характеристики будущего кроссовера Tenet Plus для России

    В России призвали сбивать украинские беспилотники над Эстонией

    Журова назвала роль ЧМ по футболу в отношениях России и США

    Польша опровергла обвинения в действиях против России

    ФСБ разоблачила оказавшегося шпионом мужчину в приграничье

    Риск использования Windows оценили

    Все новости
