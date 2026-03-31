Обновление Windows 11 сломалось

04:33, 31 марта 2026

Microsoft удалила сломанное обновление для Windows 11
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft признала серьезные проблемы своего актуального обновления для Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Central.

26 марта компания представила для пользователей персональных компьютеров (ПК) необязательное обновление — без патчей безопасности — с идентификатором KB5079391. Позже оказалось, что многие пользователи не смогли установить апдейт: при попытке загрузить его из «Центра обновления Windows» появляется ошибка. В Microsoft признали факт наличия проблемы.

Чтобы исправить сломанное обновление, специалисты Microsoft удалили его из открытого доступа. При этом у ряда пользователей KB5079391 продолжит отображаться в очереди, но установить его не получится.

«Поскольку это было необязательное предварительное обновление, большинство пользователей, вероятно, так и не попытались его установить», — заметил редактор портала Зак Боуден. По его словам, от неизвестной ошибки пострадали только владельцы ПК, которые стремятся ставить на свои устройства самые новые версии Windows.

Ранее популярный блогер Маркес Браунли назвал ключевую проблему ноутбуков на Windows — отсутствие оптимизации. В качестве противоположного примера Браунли выделил компьютеры Apple.

    Последние новости

    Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?

    В Москве назвали зарплату упаковщика киндеров-сюрпризов

    Тигры расправились с двумя людьми в один день

    Девушка обнаружила необычную сексуальную особенность партнера и засомневалась в себе

    Президент Польши получил травму во время награждения в США

    Раскрыто отношение Трампа к завершению войны с Ираном

    В США сделали предупреждение после атаки Ирана

    В России расширили список автомобилей с повышенным транспортным налогом

    В Москве назвали необходимую для покупки однушки зарплату

    Домовладелец тайно записывал интимные моменты арендаторов на видео

    Все новости
