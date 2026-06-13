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14:07, 13 июня 2026Спорт

Российская бильярдистка в 16-й раз стала чемпионкой мира

Российская бильярдистка Миронова в 16-й раз стала чемпионкой мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @mironovadiofficial

Российская бильярдистка Диана Миронова выиграла чемпионат мира по бильярду в свободной пирамиде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В финале соревнований, проходящих в Сургуте, 30-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Элину Нагулу, игра закончилась со счетом 6:2. Миронова стала чемпионкой мира в 16-й раз.

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший», — заявила Миронова.

Чемпионат мира в Сургуте проходил с 6 по 12 июня. У мужчин победителем также стал россиянин — Александр Молчанов.

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