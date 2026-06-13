Путин дал поручение по новым регионам России

Путин: Регионы Донбасса и Новороссии должны достигнуть общероссийского уровня к 2030 году

Регионы Донбасса и Новороссии должны достигнуть общероссийского уровня к 2030 году. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства разъяснил, что это должно касаться основных показателей качества жизни людей.

«Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры», — поделился российский президент на совещании о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Путин отметил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России.

До этого российский лидер рассказал, что Украина контролирует 15-17 процентов территорий в ДНР. Путин указал, что полгода назад под контролем властей Украины находилось около 20 процентов территории республики.