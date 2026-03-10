Реклама

15:36, 10 марта 2026

Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР

Путин заявил, что Украина контролирует 15-17 процентов территорий в ДНР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что, согласно поступающим докладам, около 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) находятся под контролем Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил данную информацию на встрече с российским лидером. Он отметил, что сейчас под контролем Киева примерно 17 процентов территории ДНР. «Мне так и докладывают, 15-17 процентов», — сказал Путин в ответ.

При этом президент России отметил, что полгода назад под контролем властей Украины находилось около 20 процентов территории республики.

Ранее Путин в разговоре с Трампом рассказал об успешном продвижении Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, российский лидер положительно оценил посреднические усилия главы Белого дома по урегулированию украинского кризиса.

