В Пекине заявили о сближении с Тайванем

Председатель Всекитайского комитета Ван Хунин заявил о курсе на сближение с Тайванем

Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин заявил о желании Пекина продвигать мирное развитие отношений с Тайванем. Его слова передает «Синьхуа».

Ван Хунин сообщил, что Китай добивается национального воссоединения, основанного на «консенсусе 1992 года». Он призвал жителей обеих сторон укреплять чувство общности и противостоять сепаратизму и внешнему вмешательству.

По оценке китайских властей, встреча руководителей Китая и Тайваня обозначила дальнейшее направление диалога и подтвердила курс на сближение. Ван Хунин отметил также, что существует лишь одно китайское государство.

Ранее Китай объявил о начале специальной операции в восточных водах у Тайваня.