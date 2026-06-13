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13:48, 13 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности расправы над многодетной матерью под Москвой

РЕН ТВ: С начальницей отдела Домодедовской больницы муж расправился при двух дочерях
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

С начальницей отдела Домодедовской больницы муж расправился при двух дочерях. Такие подробности о трагедии с многодетной жительницей Подмосковья появились у РЕН ТВ.

Старший сын женщины рассказал телеканалу, что сводные сестры 8 и 12 лет видели все своими глазами и поделились с ним. Молодой человек подчеркнул, что у отчима были проблемы с алкоголем, в прошлом он был судим по нескольким статьям. По этой причине, как утверждает сын россиянки, он долго не мог устроиться на работу.

Как утверждает молодой человек, когда родственника взяли на стройку, он начал вести себя как бандит. Соседи многодетной матери отметили, что у ее мужа была любовница. Он в скором времени планировал уйти к ней и оставить семью. Женщина, узнав об этом, собиралась подавать на развод.

Сын женщины предположил, что преступление произошло из-за того, что отчим пытался пьяным сесть за руль.

12 июня мужчина, находясь в квартире в Домодедово в состоянии алкогольного опьянения, нанес супруге несколько ударов ножом в область груди. Россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью.

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