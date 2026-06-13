Бывший коллега пообещал довести российскую ведущую до суицида из-за отказа сотрудничать

Бывший коллега пообещал довести российскую ведущую Кристину Егорову до суицида

Бывший коллега по имени Илья (фамилия не раскрывается) пообещал довести российскую ведущую Кристину Егорову до суицида. Об этом сообщает издание Baza.

Ведущая крупного онлайн-проекта «Деконструкция» рассказала, что разорвала рабочие отношения с мужчиной, поскольку он недобросовестно относился к выполнению обязанностей. Сотрудник умолял возобновить сотрудничество, но получил отказ, после чего начал мстить девушке.

Так, экс-коллега пообещал довести Егорову до самоубийства и начал размещать ее фото на сайтах о платных сексуальных услугах. Также он связывался с ее родственниками и коллегами, пытаясь убедить их, что девушка — эскортница и мошенница. Кроме того, сталкер занимался слежкой, угрозами и порчей имущества.

Несмотря на то что мужчина действует в открытую, а у Егоровой есть видеодоказательства его поступков, уголовное дело не было возбуждено, поскольку в России отсутствует статья за сталкинг.

Ранее в июне сообщалось, что в Екатеринбуге сталкер начал угрожать студентке и развешивать ее фото на могилах.