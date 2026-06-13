Бывший коллега пообещал довести российскую ведущую до суицида из-за отказа сотрудничать

Бывший коллега по имени Илья (фамилия не раскрывается) пообещал довести российскую ведущую Кристину Егорову до суицида. Об этом сообщает издание Baza.
Ведущая крупного онлайн-проекта «Деконструкция» рассказала, что разорвала рабочие отношения с мужчиной, поскольку он недобросовестно относился к выполнению обязанностей. Сотрудник умолял возобновить сотрудничество, но получил отказ, после чего начал мстить девушке.
Так, экс-коллега пообещал довести Егорову до самоубийства и начал размещать ее фото на сайтах о платных сексуальных услугах. Также он связывался с ее родственниками и коллегами, пытаясь убедить их, что девушка — эскортница и мошенница. Кроме того, сталкер занимался слежкой, угрозами и порчей имущества.
Несмотря на то что мужчина действует в открытую, а у Егоровой есть видеодоказательства его поступков, уголовное дело не было возбуждено, поскольку в России отсутствует статья за сталкинг.
Ранее в июне сообщалось, что в Екатеринбуге сталкер начал угрожать студентке и развешивать ее фото на могилах.