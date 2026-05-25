Меркурис: Удар «Орешником» усилил панику Зеленского

Удар возмездия Вооруженных сил (ВС) России поверг в панику президента Украины Владимира Зеленского. Данное последствие атаки раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Кадры из Киева выглядят поистине разрушительно. (...) Русским удалось прорваться», — отметил он, добавив, что система противовоздушной обороны (ПВО) украинской столицы была «полностью бессильна». Кроме того, как утверждает эксперт, масштаб разрушений вызвал панику у украинского лидера, чьи опасения касательно дальнейших шагов Москвы будут нарастать.

«Эта атака с применением ракет «Орешник» лишь усилит нарастающую панику Зеленского. Его страх перед тем, что в какой-то момент русские снова придут, только на этот раз с гораздо большей силой и гораздо большей решимостью повлиять на исход событий, будет преследовать его», — предрек аналитик. Меркурис выразил мнение, что этот страх останется с украинским президентом до самого конца конфликта и будет влиять на принимаемые им решения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку. 24 мая ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины

