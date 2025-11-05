Экономика
14:22, 5 ноября 2025Экономика

Страна БРИКС нарастила импорт российских алмазов

Минторгпром Индии: Импорт российских алмазов вырос до 31,3 миллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В последний месяц лета поставки российских алмазов в Индию увеличились больше чем втрое. Это подсчитали специалисты Министерства торговли и промышленности этой южно-азиатской страны. Их выводы процитировало РИА Новости.

Оказалось, что в августе Индия купила у России этого минерала на 31,3 миллиона долларов. Год назад речь шла о 13,4 миллиона. Отмечается также, что достигнутый результат оказался максимальным с апреля, когда поставки оценивались в 92,5 миллиона. Впрочем, с начала года закупки этих драгоценных камней упали почти на 40 процентов.

В августе на первое место по экспорту алмазов в Индию вышли ОАЭ, чей результат составил 685 миллионов долларов. Поставки из Гонконга оценили в 173,1 миллиона, а из США в 140,3 миллиона. Россия в этом рейтинге расположилась на седьмом месте.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз. Помимо алмазов и нефти, Москва продает Нью-Дели минеральные удобрения, продукцию лесной промышленности и металлургии и продовольствие.

