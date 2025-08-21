Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:21, 21 августа 2025Экономика

Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз

Мантуров: Россия и Индия за пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз, об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

«Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров», — добавил политик.

Мантуров уточнил, что помимо объемов торговли расширяется и список товаров. Россия поставляет в Индию энергоносители, минеральные удобрения, продукцию лесной промышленности и металлургии, продовольствие, алмазы.

Приобретает Москва продукцию агропромышленного комплекса, лекарства, товары легкой промышленности, оборудование и комплектующие.

Ранее стало известно, что Индия возобновляет закупки российской нефти, игнорируя критику со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В России захотели полностью запретить прокат электросамокатов

    Опытные в сексе люди дали советы девственникам

    Раскрыты возможные траты Украины на выплаты семьям погибших военных

    В США назвали Уиткоффа «повелителем бедствий»

    Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз

    На Западе рассказали о росте числа готовых отказаться от территорий ради мира украинцев

    В США допустили согласование основ сделки до встречи Путина и Зеленского

    Спасатели оценили шансы на спасение россиянки на пике Победы

    50-летнего Леонардо Ди Каприо в плавках сняли на яхте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости