Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз

Мантуров: Россия и Индия за пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз

Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз, об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

«Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров», — добавил политик.

Мантуров уточнил, что помимо объемов торговли расширяется и список товаров. Россия поставляет в Индию энергоносители, минеральные удобрения, продукцию лесной промышленности и металлургии, продовольствие, алмазы.

Приобретает Москва продукцию агропромышленного комплекса, лекарства, товары легкой промышленности, оборудование и комплектующие.

Ранее стало известно, что Индия возобновляет закупки российской нефти, игнорируя критику со стороны США.