Экономика
13:38, 20 августа 2025Экономика

В Индии назвали главное преимущество российской нефти

Bloomberg: Индия нуждается в нефти из России ради сдерживания инфляции
Кирилл Луцюк

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на высокие пошлины США и жесткую критику со стороны Белого дома. Об этом заявил заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива. Его процитировало Bloomberg.

По словам Гривы, Россия продает нефть Индии со скидкой около пяти процентов, что не оставляет третьей по величине экономике Азии альтернатив. Кроме того, он уверен, что торговля между двумя странами будет расти примерно на десять процентов в год.

Издание отметило, что для Индии преимущество российской нефти заключается в том, что ее можно продавать по более низкой цене, что делает ее ключевым инструментом сдерживания внутренней инфляции. При этом исторически Нью-Дели больше зависел от ближневосточной нефти, импортируя из РФ весьма незначительные объемы. Однако после того, как был установлен ценовой потолок на российскую нефть, ситуация изменилась. В середине 2025 года поставки российской нефти в Индию достигли около 1,7 миллиона баррелей в день, что составляет почти 37 процентов от общего объема импорта.

В то же время США являются крупнейшим торговым партнером Индии, тогда как Россия занимает четвертое место. Однако российские дипломаты уже дали понять, что Москва готова закупить больше индийских товаров, подпадающих под пошлины, и помочь своему партнеру по БРИКС производить реактивные двигатели.

До этого стало известно, что в связи с падением поставок российской нефти в Индию закупки этого углеводорода резко нарастили китайские нефтеперерабатывающие заводы.

