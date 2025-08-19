Экономика
12:24, 19 августа 2025Экономика

Китай начал забирать российскую нефть вместо Индии

Bloomberg: Китайские НПЗ начали скупать российскую нефть после отказа Индии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В последние недели китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) резко увеличили закупки российской нефти сорта Urals, что связано с заметным сокращением индийского импорта из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа и возможностью получить хорошие скидки. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала месяца поставки в Китай из портов Балтийского и Черного морей выросли почти в два раза, до 75 тысяч баррелей в сутки, а Индия сократила закупку с 1,18 миллиона баррелей в сутки до 400 тысяч баррелей.

По данным Kpler и Energy Aspects, предприятия в Китае уже приобрели 10-15 партий Urals с поставкой в октябре и ноябре и спрос остается высоким. Индийские НПЗ пока не проявляют активности, хотя и рассматривают предложения по Urals.

Эксперты не ожидают каких-либо санкций в отношении Китая из-за российской нефти, поскольку их успех маловероятен. В стране большое количество независимых нефтепереработчиков, которые не боятся санкций, а для давления на Пекин проблема выглядит слишком незначительной. Кроме того, сам Трамп ранее заявил, что не станет пока повышать пошлины на китайские товары из-за российской нефти, поскольку в переговорах с Москвой есть прогресс.

Ранее сообщалось, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии — Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) — нарастили закупки нероссийского сырья с поставкой в сентябре и октябре. В последние несколько лет они почти не проявляли активности на спотовых торгах из-за контрактов с Россией, но теперь вернулись на рынок.

Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов 6 августа, связав санкции с продолжением импорта российской нефти. В Индии отмечают, что смогут обойтись без закупки энергоносителей в России, однако смена поставщика сырья негативно скажется на экономическом росте и внутренних расходах на транспорт.

