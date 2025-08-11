Экономика
17:09, 11 августа 2025Экономика

В Индии оценили последствия отказа от российской нефти

ET: Отказ от российской нефти нанесет серьезный урон индийской экономике
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Хотя индийские нефтеперерабатывающие заводы и смогут обойтись без российских энергоносителей, такой переход вынудит эти предприятия пойти на серьезные и невыгодные экономические компромиссы. Соответствующий прогноз опубликовало издание Economic Times (ET).

В частности, оно сослалось на выводы аналитиков компании Kpler, которые отметили, что российская нефть обеспечивает высокий выход дистиллятов. Замена российских поставок, на которые приходится до 38 процентов потребления индийских НПЗ, альтернативными видами снизит выход средних дистиллятов и повысит выход остатков.

Подчеркивается, что упомянутые качества российской нефти позволили как государственным, так и частным НПЗ Индии работать с превышением проектных мощностей, сохраняя при этом высокую рентабельность. Изменение этой тенденции ударит по темпам первичной переработки. Кроме того, если российская нефть станет недоступной, то Индия может столкнуться с дополнительными расходами, так как мировые цены на нефть (в случае ухода РФ с этого рынка) серьезно вырастут. А это, в свою очередь, означает, что властям придется ввести ограничения розничных цен на топливо.

Иными словами, индийские нефтеперерабатывающие заводы могут адаптироваться к потере российских баррелей, но это будет иметь серьезные экономические последствия, среди которых повышенные расходы на транспорт и кредит.

По другим прогнозам, остановка поставок российской нефти в Индию создаст в экономике этой азиатской страны «зияющую дыру», которую будет трудно заполнить. Аналитики полагают, что у Нью-Дели связаны руки, поэтому он вряд ли уступит Вашингтону и начнет воздерживаться от импорта российских углеводородов.

