Минфин собрался перевести россиян на отечественные бриллианты

Замглавы Минфина Моисеев анонсировал введение экспортных пошлин на алмазы

Министерство финансов России готовит проект указа о введении экспортной пошлины на необработанные алмазы с целью поддержки отечественной гранильной отрасли. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, по состоянию на 2026 год в стране практически не продаются российские бриллианты, так как массовый рынок полностью закрыт импортом. В случае введения пошлин российские огранщики получат больше добываемых в России алмазов и по меньшей стоимости, что позволит им нарастить продажи.

В общей сложности в России в год реализуется до 0,5 миллиона карат бриллиантов при объеме производства около 200 тысяч карат в год. При этом основная часть отечественных бриллиантов идет на экспорт. Каким образом российские компании могут конкурировать на иностранных рынках и не иметь выхода на свой, Моисеев не объяснил.

Экспортная пошлина на алмазы уже действовала в России до 2016 года. Инициатива разработки мер поддержки огранщиков идет от глав Архангельской области и Якутии. Правительство думает над созданием двух кластеров отрасли — в Смоленске и Якутске. За распределением алмазов должен будет проследить центр на базе «Алмазювелирэкспорта».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Госдуме предложил депутатам обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) импортные товары электронной торговли. По его мнению, такая мера позволит сделать товары легкой промышленности из-за рубежа дороже, что поможет развитию отечественных предприятий.