Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что легла в клинику на операцию

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», рассказала подписчикам, что готовится к операции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка поделилась с подписчиками, что ей пришлось лечь в больницу, чтобы «починить механизм». Она отметила, что ей предстоит небольшая операция, из-за которой она испытывает волнение. По слова Волковой, условия в палате оказались вполне комфортными.

«Если не считать, что каждые три минуты ко мне заходят то взять кровь, то принести баночку, я просто в санатории! Лежу, отдыхаю, хорошо! Палата светлая. Я даже не знаю, чего мне не хватает. Может, массажа?» — заявила Екатерина.

Ранее стало известно, что уволенная из-за возраста Волкова нашла работу.