15:31, 12 мая 2026Культура

Уволенная из-за возраста российская актриса нашла работу

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова стала актрисой Театра сатиры
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова сообщила, что устроилась на работу после увольнения из Театра комедии. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — сообщила Волкова.

В апреле 44-летняя Волкова заявила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. Тогда же художественный руководитель добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее. Артистка предположила, что такой формулировкой руководство учреждения культуры хотело задеть и сделать ей больно. Волкова отметила, что отказывалась от спектаклей, которые, по ее мнению, были низкого качества, поэтому продюсер, вероятно, хотел ей «отомстить» за неподчинение.

