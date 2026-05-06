22:53, 6 мая 2026Культура

Екатерина Волкова высказалась о своем возрасте на фоне увольнения

Уволенная из театра из-за возраста Екатерина Волкова назвала себя неудобной
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова предположила, почему руководство театра, откуда ее уволили, назвало ее «старой» в 44 года. Об этом она высказалась в интервью kp.ru.

Звезда сериала «Воронины» заявила, что такой формулировкой руководство учреждения культуры хотело задеть и сделать ей больно.

«Другого способа поквитаться со мной у него не было, я не подчиняюсь решениям, которые считаю несправедливыми и неверными, я неудобный для них артист», — заявила Волкова.

Актриса отметила, что отказывалась от спектаклей, которые, по ее мнению, были низкого качества, поэтому продюсер, вероятно, хотел ей «отомстить» за неподчинение.

Ранее актриса Екатерина Волкова призналась, что в киноиндустрию стало сложнее пробиться из-за нездоровой конкуренции. Волкова подчеркнула, что раньше актеры, имеющие образование и опыт, соревновались за роли между собой.

