Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

14:37, 19 мая 2026

В Погромном нашли 14-летнюю школьницу без признаков жизни на территории дома
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Погромное Волгоградской области 14-летнюю школьницу нашли без признаков жизни на территории дома. О смерти россиянки стало известно порталу V1.ru.

Как выяснило издание, девочка воспитывалась в полной семье. Она училась в восьмом классе. Знакомые отметили, что проблем с учебой и в общении с родными у нее не было.

Как утверждает V1.ru, трагедия не связана с криминалом.

В пресс-службе волгоградского управления Следственного комитета России не стали комментировать случившееся со школьницей.

До этого сообщалось, что в подмосковных Химках нашли без признаков жизни 11-летнюю школьницу из многодетной семьи. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса обнаружили без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.

