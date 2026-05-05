Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 5 мая 2026Россия

Стало известно о смерти школьницы из многодетной семьи под Москвой

MK.RU: В Химках нашли без признаков жизни 11-летнюю школьницу
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковных Химках нашли без признаков жизни 11-летнюю школьницу из многодетной семьи. О ее смерти стало известно MK.RU.

По сведениям российского издания, девочку обнаружили возле дома на улице Совхозной.

Школьницу воспитывала мать-одиночка. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда в доме на улице Скульптора Мухиной без признаков жизни. Очевидцы отметили, что девочка проживала в том же доме.

Еще раньше в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса обнаружили без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

    В Европе предрекли улучшение отношений с Трампом по одной причине

    Двум российским ученым РАН дали срок по делу о госизмене

    В Европе признали отставание в дальнобойных возможностях

    Стало известно о смерти школьницы из многодетной семьи под Москвой

    Пьеха назвал заставляющие его плакать песни

    Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

    Российский посол предупредил о риске прямого столкновения с НАТО

    Волейболистка объяснила победу в Кубке России жесткостью яиц

    Откровенный образ российской гимнастки на публике раскритиковали в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok