Стало известно о смерти школьницы из многодетной семьи под Москвой

MK.RU: В Химках нашли без признаков жизни 11-летнюю школьницу

В подмосковных Химках нашли без признаков жизни 11-летнюю школьницу из многодетной семьи. О ее смерти стало известно MK.RU.

По сведениям российского издания, девочку обнаружили возле дома на улице Совхозной.

Школьницу воспитывала мать-одиночка. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда в доме на улице Скульптора Мухиной без признаков жизни. Очевидцы отметили, что девочка проживала в том же доме.

Еще раньше в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса обнаружили без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.