Российскую школьницу нашли на козырьке подъезда многоэтажки без признаков жизни

В Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда без признаков жизни

В Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома без признаков жизни. Об этом стало известно MK.RU.

Все произошло на улице Скульптора Мухиной. Очевидцы отметили, что девочка проживала в том же доме. Другие обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.

Еще раньше в Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами обнаружили под окнами дома.