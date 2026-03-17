Российскую школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома

В Волгограде школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома

В Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома. По данным портала V1.ru, юная россиянка выпала с четвертого этажа.

Как выяснило издание, несовершеннолетнюю нашли ночью. Ее отвезли в больницу. Врачи назвали ее состояние крайне тяжелым.

Пострадавшая сейчас находится под наблюдением медиков. Те делают все возможное для сохранения жизни и здоровья.

По факту произошедшего со школьницей была организована проверка правоохранительными органами.

До этого стало известно, что в Челябинске под окнами высотки в микрорайоне Парковый нашли мертвую 11-летнюю школьницу. Незадолго до происшествия девочка потеряла отца и очень переживала по этому поводу.

Еще раньше 11-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге.