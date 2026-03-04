Под окнами высотки в российском городе нашли мертвую 11-летнюю школьницу

Под окнами высотки в Челябинске нашли мертвую 11-летнюю школьницу

В Челябинске под окнами высотки в микрорайоне «Парковый» нашли мертвую 11-летнюю школьницу. Об этом пишет 74.ru.

Как стало известно, девочку обнаружили 3 марта. Незадолго до смерти она разослала друзьям прощальные сообщения. Их содержание не раскрывается. Источники издания также сообщили о произошедшей незадолго до происшествия смерти отца школьницы, из-за которой она сильно переживала.

К материалу приложено видео, на котором видно тело ребенка. Судя по кадрам, оно находилось недалеко от входа в подъезд.

