Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 4 марта 2026Россия

Под окнами высотки в российском городе нашли мертвую 11-летнюю школьницу

Под окнами высотки в Челябинске нашли мертвую 11-летнюю школьницу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Челябинске под окнами высотки в микрорайоне «Парковый» нашли мертвую 11-летнюю школьницу. Об этом пишет 74.ru.

Как стало известно, девочку обнаружили 3 марта. Незадолго до смерти она разослала друзьям прощальные сообщения. Их содержание не раскрывается. Источники издания также сообщили о произошедшей незадолго до происшествия смерти отца школьницы, из-за которой она сильно переживала.

К материалу приложено видео, на котором видно тело ребенка. Судя по кадрам, оно находилось недалеко от входа в подъезд.

Ранее 11-летнюю девочку без признаков жизни нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге. Как рассказали жильцы дома, они заметили автомобиль реанимации и укрытое простыней тело утром 27 января. Позже на общем балконе здания обнаружили предсмертную записку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok