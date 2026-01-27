Реклама

Россия
14:10, 27 января 2026Россия

Ушедшую в школу 11-летнюю девочку нашли под окнами российской многоэтажки мертвой

В Екатеринбурге ушедшую в школу 11-летнюю девочку нашли под окнами мертвой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Екатеринбурге 11-летнюю девочку, ушедшую в школу, нашли под окнами многоэтажки на улице Семихатова мертвой. Об этом пишет E1.ru.

По информации издания, утром 27 января местные жители заметили у дома автомобиль реанимации и укрытое простыней тело. Позже на общем балконе здания обнаружили предсмертную записку, содержание которой не приводится.

Одноклассники школьницы описали ее как тихую, но без друзей. По их словам, девочка постоянно жаловалась на жизнь. В свою очередь, соседи пятиклассницы рассказали, что ее родители развелись и она жила вдвоем с матерью. При этом семью собеседники журналистов назвали нормальной.

Мать девочки узнала о произошедшем от полицейских. «Она думала, что ребенок в школе. Потом они все спустились вниз, и женщина поняла, что это ее дочка. Пошли по этажам и увидели, что на переходной лоджии лежали записка и телефон», — сообщил один из очевидцев.

Ранее стало известно о смерти школьницы в сугробе возле ее дома в поселке Березовка Красноярского края. Как выяснили журналисты, в момент происшествия девочка выкапывала в куче снега тоннель, однако верхняя часть массива обрушилась, перекрыв выход и доступ к воздуху.

