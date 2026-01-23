Реклама

Россия
17:58, 23 января 2026Россия

Найденную в сугробе в нескольких метрах от дома мертвой 10-летнюю россиянку откопала мать

RT: Не выжившую при обвале сугроба девочку из Красноярского края откапывала мать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал RT на русском

Девочку из поселка Березовка Красноярского края, найденную в сугробе в нескольких метрах от дома мертвой, откапывала мать. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, к моменту обнаружения ребенок не подавал признаков жизни.

О смерти школьницы в сугробе стало известно 23 января. Как выяснили журналисты, в момент происшествия девочка была одна. Родители обратили внимание на пропажу дочери только через некоторое время после происшествия, а когда начали поиски, то заметили ее вещи у кучи снега. Как установили следователи, ребенок рыл тоннель, однако верхняя часть снежного массива обрушилась, перекрыв выход и доступ к воздуху.

Ранее во Владимире девятилетний мальчик оказался в больнице после происшествия во время катания на тюбинге. Как стало известно, ребенок вылетел с дороги в овраг, получив серьезные травмы. Спасти его не смогли.

