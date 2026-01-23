Россияне нашли пропавшую 10-летнюю дочь в нескольких метрах от дома мертвой

В Красноярском крае 10-летняя девочка не выжила после обрушения тоннеля в снегу

В Красноярском крае 10-летняя девочка не выжила после обрушения тоннеля в снегу. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

Как выяснило ведомство, ребенок рыл тоннель в сугробе в нескольких метрах от дома, однако верхняя часть снежного массива обрушилась, перекрыв выход. В результате доступ к кислороду оказался перекрыт.

В свою очередь, Mash пишет в Telegram, что в момент происшествия рядом со школьницей никого не было. Родители обратили внимание на пропажу своего ребенка только через некоторое время. В ходе поисков они заметили вещи девочки у раскопанного сугроба.

Следователи также опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что куча снега, обвалившаяся на ребенка, находилась в нескольких метрах от забора. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее во Владимире девятилетний мальчик оказался в больнице после происшествия во время катания на тюбинге. Как стало известно, ребенок вылетел с дороги в овраг, получив серьезные травмы. Спасти его не смогли.