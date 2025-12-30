Стало известно о смерти мальчика после происшествия в овраге столицы региона России

СК Владимирской области сообщил о смерти мальчика после катания на тюбинге

Во Владимире девятилетний мальчик оказался в больнице после происшествия во время катания на тюбинге. О смерти ребенка сообщил областной Следственный комитет в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 28 декабря мальчик 2016 года рождения катался на тюбинге с друзьями в частном секторе региональной столицы. В результате он вылетел с дороги в овраг, где получил травмы. Врачи Областной детской клинической больницы не смогли спасти ребенка.

Следователи также обнародовали снимки с места происшествия. На них виден овраг со следами «ватрушки» и сломанное дерево.

Сейчас сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и родственников, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина во время катания на тюбинге получил тяжелые травмы груди и позвоночника. Тяжесть повреждений сравнили с последствиями попадания в аварию.