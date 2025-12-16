Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 16 декабря 2025Россия

Мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге в Петербурге

В Петербурге мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина прокатился на тюбинге и повредил позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Известно, что пострадавший поступил в Елизаветинскую больницу утром 16 декабря.

Медики зафиксировали у мужчины тяжелые травмы груди и позвоночника. Повреждения сравнимы с последствиями попадания в аварию, отмечает канал. На данный момент пострадавший находится в реанимации.

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие с автобусами и грузовиком произошло на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. В результате случившегося травмы получили четыре человека.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье потребовала выселить Долину из квартиры

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Стало известно о прекрасном расположении духа Долиной при продаже квартиры Лурье

    В России выросла ставка по некоторым вкладам

    Назван возможный выход из судебной коллизии со «схемой Долиной»

    На Западе заявили о неизменной позиции России в переговорах по Украине

    Раскрыта неожиданная причина ускоренного снижения памяти

    Мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге в Петербурге

    Зеленский заявил о главной угрозе для Украины этой зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok