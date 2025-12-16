Мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина прокатился на тюбинге и повредил позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Известно, что пострадавший поступил в Елизаветинскую больницу утром 16 декабря.

Медики зафиксировали у мужчины тяжелые травмы груди и позвоночника. Повреждения сравнимы с последствиями попадания в аварию, отмечает канал. На данный момент пострадавший находится в реанимации.

