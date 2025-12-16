Массовое ДТП с автобусами и грузовиком произошло в российском регионе

В Воронежской области 4 человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусами и грузовиком произошло на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает ТАСС.

В результате случившегося травмы получили четыре человека. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

До этого стало известно, что десятки людей застряли на трассе Р‑228 в Саратовской области.

Еще раньше на трассе в Пензенской области произошло самое массовое с начала зимы ДТП. Уточнялось, что в аварию попали 25 автомобилей.