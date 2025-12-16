Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 16 декабря 2025Россия

Массовое ДТП с автобусами и грузовиком произошло в российском регионе

В Воронежской области 4 человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусами и грузовиком произошло на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает ТАСС.

В результате случившегося травмы получили четыре человека. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

До этого стало известно, что десятки людей застряли на трассе Р‑228 в Саратовской области.

Еще раньше на трассе в Пензенской области произошло самое массовое с начала зимы ДТП. Уточнялось, что в аварию попали 25 автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok