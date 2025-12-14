Десятки людей застряли на трассе в российском регионе из-за метели

Десятки людей застряли на трассе Р‑228 в Саратовской области из-за метели

Десятки людей застряли на трассе Р‑228 в Саратовской области. О происшествии в одном из российских регионов сообщает Baza в Telegram.

Сообщается, что из-за сильной метели люди оказались заблокированы на трассе более чем на 12 часов. По данным издания, у многих нет с собой еды, а также заканчиваются запасы бензина.

Baza добавила, что губернатор региона Роман Бусаргин сообщил об ограничениях на шести федеральных трассах в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачёвском районах. Уточняется, что экстренные службы уже эвакуировали 148 человек, среди которых, в том числе 34 ребенка.

Кроме того, отмечается в сообщении, в 205 населенных пунктах Саратовской области из-за сильных порывов ветра повредились линии электропередачи, а также разрушились крыши нескольких домов, больниц и школ.

Ранее сообщалось, что на трассе в Пензенской области произошло самое массовое с начала зимы ДТП. Уточнялось, что в аварию попали 25 автомобилей. Из-за происшествия были перекрыты две федеральные трассы.