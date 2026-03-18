Российского шестиклассника нашли без признаков жизни под окнами дома

14:46, 18 марта 2026Россия

В Заречном шестиклассника нашли без признаков жизни под окнами дома
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский»

В городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, мальчик упал с высоты. Прохожие вызвали бригаду медиков, однако спасти несовершеннолетнего не удалось.

Очевидцы рассказали, что на вид ребенку было 12-13 лет. В свердловском управлении Следственного комитета России пока отказались комментировать случившееся.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома. Девочка выпала с четвертого этажа. Ее госпитализировали. Медики назвали состояние юной горожанки крайне тяжелым.

В начале марта в Челябинске под окнами высотки в микрорайоне Парковый нашли мертвую 11-летнюю школьницу.

