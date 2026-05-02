00:45, 2 мая 2026Мир

В Германии сотни тысяч протестующих потребовали отставки Мерца

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Германии более 360 тысяч человек приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю. Об этом сообщило Объединение немецких профсоюзов, демонстранты требовали отставки канцлера Фридриха Мерца, пишет РИА Новости.

«Под лозунгом "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль" 1 мая этого года в 413 мероприятиях и демонстрациях, организованных Объединением немецких профсоюзов, приняли участие 366 710 человек», — сказано в сообщении.

На шествии в Нюрнберге председатель Объединения Ясмин Фахими осудила попытки работодателей и политиков возложить на обычных рабочих вину за текущий кризис. Кроме того, она раскритиковала возможную отмену восьмичасового рабочего дня.

На опубликованных в соцсетях видео и фото видны многочисленные демонстранты, держащие плакаты с призывами к отставке Мерца. Также отмечается, что петиция с требованием отставки канцлера собрала к вечеру 1 мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц потеряет свою власть, если ФРГ присоединится к войне против Ирана, поскольку тогда распадется его коалиционное правительство с Социал-демократической партией. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

До этого Мерц высмеял планы Франции отправить военно-морскую миссию в Ормузский пролив. «Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — сказал политик.

