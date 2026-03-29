В Германии назвали условие потери власти Мерцем

Нимайер: Мерц потеряет власть в случае присоединения к войне с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц потеряет свою власть, если ФРГ присоединится к войне против Ирана, поскольку тогда распадется его коалиционное правительство с Социал-демократической партией. Об этом в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Он стремится сохранить правительство, которое сейчас возглавляет. Социал-демократы [вице-канцлера Ларса] Клингбайля не хотят быть втянутыми в эту войну», — сказал он.

По его словам, Мерц избегает присоединения к войне с Ираном не только потому, что объекты США на территории ФРГ могут стать целями для Тегерана, но и ради поднятия своего рейтинга. Эксперт подчеркнул, что Мерц повторяет за действиями бывшего канцлера Герхарда Шредера, который смог избежать втягивания Германии в войну в Ираке в 2003 году.

Ранее Мерц высмеял планы Франции отправить военно-морскую миссию в Ормузский пролив. «Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — сказал политик.